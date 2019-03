'FBI onderzoekt deal Jussie Smollett'

Dinsdag werden alle zestien aanklachten die tegen de Empire-acteur liepen ingetrokken, in ruil voor een werkstraf van twee dagen en de 10.000 dollar die de 36-jarige eerder als borg had betaald. De politie in Chicago en de burgemeester van de stad reageerden woedend op het besluit van de openbaar aanklager om Smollett te laten gaan.

Politierapport

Nu er geen sprake meer is van een lopende zaak, konden media woensdag informatie opvragen over het onderzoek naar de acteur, die werd verdacht van een valse aangifte van mishandeling. Zij kregen volgens CNN zo'n 60 pagina's uit het politierapport, waarvan een deel onleesbaar was gemaakt.

In het document staat niet al te veel informatie. In het rapport staat onder meer dat de cheque die de acteur uitschreef voor twee broers die zijn vermoedelijke handlangers waren, niet in verhouding stond tot hun reguliere uurloon als personal trainer. Smollett heeft altijd volgehouden dat de 3500 die hij hen stuurde voor trainingssessies waren, maar de broers rekenen maar 20 tot 50 dollar per uur.

Ook komt in het document naar voren dat de politie toestemming heeft gevraagd en gekregen om de iCloud van de acteur te bekijken en de toegang tot die informatie heeft gedeeld met de FBI.