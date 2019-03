Justin Bieber krijgt politievragen over gympen

Aan de sportschoenen uit de exclusieve lijn hangt een plastic tie-wrap. De politieman zag dat aan voor een anti-diefstaltag zoals die vaak in winkels wordt gebruikt. „Virgil man, je brengt me in de problemen”, grapt de zanger in het clipje. „Er kwam net een agent naar me toe die vroeg waarom de beveiliging nog op m’n schoen zat.”

Justin vertelt dat hij heeft uitgelegd dat het slechts om een modestatement ging en dat hij de agent het versiersel heeft laten inspecteren. Toch moet de zanger toegeven dat hij wel wat ziet in het punt van de politie: „Het ziet er eigenlijk ook best uit als beveiliging.”

Ⓒ Instagram