Componist Ennio Morricone (91) overleden na val

De familie van Morricone laat volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera weten dat de met een Oscar bekroonde componist in de nacht van 5 op 6 juli is overleden. Enkele dagen daarvoor werd hij in een ziekenhuis in Rome opgenomen, nadat hij door een val een heupfractuur had opgelopen.

De begrafenis wordt in besloten kring voltrokken.

Morricone begon al op zesjarige leeftijd met het componeren van muziek. In 1961schreef hij zijn eerste soundtrack voor de film Il Federale. In totaal componeerde hij ruim 500 soundtracks voor films en televisie, waaronder muziek voor films als Once Upon A Time In The West, The Untouchables en The Good, The Bad and The Ugly.

Hij ontving een Oscar, Golden Globe en een BAFTA Award voor de soundtrack van The Hateful Eight. De componist won daarnaast tientallen andere filmprijzen. Vorig jaar vertelde Morricone in een interview met de Italiaanse krant Il Messaggero dat hij geen zin meer had om filmmuziek te componeren.