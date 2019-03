Trijntje gunt Duncan ’heel goede begeleiding’

Trijntje Oosterhuis weet als geen ander hoe het eraan toegaat op het Songfestival, de zangeres mocht Nederland in 2015 vertegenwoordigen in Wenen. Maar eigenlijk was ze op dat moment ’helemaal niet bij machte om dat gekkenhuis wat zo’n songfestival met zich meebrengt, te kunnen handelen’, vertelt Trijntje voor de camera van het ANP. Ze had namelijk een paar dagen voor haar vertrek te horen gekregen dat ze drie en een halve maand zwanger was van haar dochter.

„Het was voor mij een cadeautje natuurlijk. Ik was toen 43, ik had het gewoon echt niet meer verwacht.” Ze is er nu heel openhartig over, maar op dat moment kon ze het aan niemand vertellen. In een staat van gelukzaligheid en verwarring reisde Trijntje af naar Wenen. „Maar ik was natuurlijk niet in optimale conditie om onder zo’n heftige spanning te staan.”

Varkentje niet wassen

Uiteindelijk vindt ze dat ze nog best goed heeft gezongen. „Maar al die gekte over hoe het er allemaal uit moest zien en wat ik allemaal aan moest, dat kon ik er eigenlijk helemaal niet bij hebben.” Dat terwijl ze toch wel een artiest is die veel heeft meegemaakt en naar eigen zeggen veel aankan. „Maar er zit een grens aan. Ik was daar toen denk ik toch iets te kwetsbaar voor, dus dat heb ik nooit ervaren als dat ik on top of the world in mijn kracht stond en wel even dat varkentje ging wassen.”

Ze zou haast zeggen „als ik het nog een keer over kon doen dan weet ik pas echt hoe het is om daar te staan.” Of ze het inderdaad nog een keer over wil doen, weet Trijntje niet. „Ik weet niet of dat de plek is waar ik het meest tot mijn recht kom als ik eerlijk ben. Ik denk dat het een fantastisch podium is, maar dan moet je resoneren op een frequentie die daar hoort. Ik denk dat wat ik doe, waarin ik me onderscheid van anderen, dat dat net toch echt wel wat anders is als ik heel eerlijk ben.”

Zeg nooit nooit

„Maar zeg nooit nooit! Als jij een liedje hebt waar iedereen van uit zijn dak gaat en je kan volledig jezelf zijn, je voelt je fit…en je bent niet drie en een halve maand zwanger”, zegt Trijntje lachend, „dan kan het natuurlijk fantastisch zijn!”

Maar, zegt Trijntje, „je moet nooit een compromis sluiten omdat je denkt: oh het is een kijkcijferkanon of het is een groot podium.” Van Duncan Laurence heeft ze dan ook de indruk dat hij dicht bij zichzelf staat en dat het liedje geen commerciële compromis is. „Dus ik heb het gevoel dat hij best wel lekker zijn ding kan gaan doen.” Trijntje hoopt dat hij goede begeleiding krijgt om alles eruit te halen. „Maar ja, dat zegt allemaal nog niks hè, het kan zo weer zo anders uitpakken wie er dan weer hoog in de lijst eindigt, you never know. Het is in ieder geval een mooie ervaring.”

Complimenten van Conchita

Wat Trijntje achteraf toch jammer vindt aan haar eigen songfestivalervaring, is dat ze de veelbesproken scheurjurk niet meer aankon. Ze paste er niet meer in vanwege haar zwangerschap. „Ik vond het een geweldig mooie jurk, ik kreeg er veel complimenten over van Conchita, onze travestiet die het jaar daarvoor had gewonnen, die wilde hem eigenlijk wel hebben.”

Een jurk waar Trijntje wél in past is haar iconische rode jurk die zij droeg tijdens de opening van de ArenA in 1996 droeg. Trijntje had zichzelf als doel gesteld om weer in die jurk te passen, die zij droeg tijdens haar doorbraak bij het grote publiek. Dat doel is behaald. Op haar jubileumconcert op 30 maart in de Ziggo Dome zal zij op het podium schitteren in haar rode jurk.