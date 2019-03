Lil Wayne eist notitieblok terug

Volgens TMZ hoopt degene die het schrijfwerk nu in handen heeft er een kwart miljoen dollar voor te vangen via een veiling op ’Moments In Time’, een site waarop geboden kan worden op memorabilia van artiesten, zoals handtekeningen, foto's en gebruiksvoorwerpen. De verkoper is van mening dat als Lil Wayne zijn boekje terug wil, hij er gewoon op kan bieden.

De man zegt dat hij het notitieblok heeft gevonden in een tweedehands auto die eerder van platenlabel Cash Money Records was. Volgens Lil Wayne was hij het kladblok slechts kwijtgeraakt, en moet de vinder zichzelf niet als eigenaar zien. Zijn advocaten hebben ’Moments in Time’ gesommeerd de veiling af te blazen, maar de eigenaar van de veilingsite zegt daar niets van te willen weten. Het is niet duidelijk vanaf wanneer precies geboden kan worden op het boekje.