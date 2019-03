John Legend komt met muzikale datingshow

In de show worden volgens Variety twee zangers aan elkaar gekoppeld, zonder elkaar te zien. Zij oefenen ieder apart hun eigen aandeel in een duet en staan pas voor het eerst oog in oog met elkaar als ze dat nummer live ten gehore brengen. De nieuwe duo's trekken vervolgens bij elkaar in en werken aan hun muziek, maar krijgen elke week de kans om van partner te wisselen, voor de liefde of voor de muziek.

John is op dit moment te zien als coach in de Amerikaanse versie van The Voice. Het is niet duidelijk of hij in het nieuwe programma ook een jury- of andere rol krijgt.