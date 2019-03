Zomergasten weer in handen van Janine Abbring

„Wij waren er al lang uit hoor met Janine”, zegt eindredacteur Jurgen van Uden. „Ze heeft het goed gedaan de afgelopen twee seizoenen. We zijn al bezig met de voorbereidingen voor komende zomer.” De gasten worden later bekendgemaakt.

Janine is de vierde presentator in de geschiedenis van het programma die Zomergasten minstens drie jaar mag doen. Peter van Ingen is recordhouder met acht seizoenen. Hij presenteerde het programma, waarin gasten worden geïnterviewd over hun favoriete televisieavond, tussen 1988 en 1995.