Rapper Boef komt tot inkeer: ’Geld is de duivel’

Boef neemt een bad in zijn kapitale villa Ⓒ Foto Olivier Sebastian Garcia

Hij is 27 jaar, woont in een gigantische villa en is, naar eigen zeggen, multimiljonair. De weg die rapper Boef aflegde naar het sterrendom was geplaveid met criminele acties en een hele hoop ophef. Nu geeft hij in een portret over zijn persoon zelf tekst en uitleg.