Advocaat Smollett wil einde ’lastercampagne’

Dinsdag werden alle zestien aanklachten die tegen de Empire-acteur liepen ingetrokken, in ruil voor een werkstraf van twee dagen en de 10.000 dollar die de 36-jarige eerder als borg had betaald. Onder meer de politie in Chicago en de burgemeester van de stad reageerden woedend op het besluit en ook de openbaar aanklager gelooft niet in de onschuld van Smollett. Het OM laat de zaak gaan omdat het liever aandacht geeft aan gewelddadige misdaad.

„De feiten zijn duidelijk”, stelt Brown Holmes. „De aanklachten zijn ingetrokken en de zaak is gesloten.” Volgens de advocate is daar alles mee gezegd en moeten de autoriteiten niet blijven roepen dat ze niet geloven dat hij onschuldig is. „Dit is geen zaak voor de publieke opinie. De zaak is geseponeerd en iedereen zou moeten accepteren dat mr. Smollett nu verder kan met zijn leven als een vrij burger.”

Jussie Smollett werd verdacht van het doen van een valse aangifte van mishandeling.