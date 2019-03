Finale Shadowhunters duurt tweeënhalf uur

Makers van de serie lieten woensdag aan Entertainment Weekly weten dat ze zo blij waren met het materiaal dat ze als afsluiting van de serie hadden opgenomen, dat ze de zender om extra tijd hebben gevraagd.

Filmflop

Shadowhunters is gebaseerd op boekenreeks The Mortal Instruments van Cassandra Clare. De young adult-serie over een groep half-engel, half-menselijke strijders die de wereld beschermen tegen het kwaad zou eerst een filmreeks worden. In 2013 kwam City Of Bones uit, van de Nederlands-Noorse regisseur Harald Zwart, met Lily Collins in de hoofdrol. De film flopte echter en van een sequel kwam het nooit, maar er werd dus wel een televisieserie gemaakt op basis van de boekenreeks.

Voor die show nam Katherine McNamara de hoofdrol over van Lily Collins. Dominic Sherwood speelt in de serie haar vriend Jace, in de film een rol van Jamie Campbell Bower. Shadowhunters ging in 2016 van start, afgelopen juni werd bekend dat het derde seizoen het laatste zou zijn.

De serie promoot een boodschap van diversiteit en verdraagzaamheid, reden voor fans van Shadowhunters om de afgelopen maanden 25.000 dollar in te zamelen voor The Trevor Project, een organisatie die steun biedt aan jongeren uit de LHBTQ-gemeenschap die suïcidaal zijn. Freeform kondigde woensdag aan dat bedrag te verdubbelen.