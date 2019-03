Ilse DeLange, Ronnie Flex en Maan op Parkpop

Parkpop vindt dit jaar plaats op 30 juni in het Haagse Zuiderpark. Het gratis toegankelijke festival is onderdeel van het Parkpop-festivalweekend, dat op vrijdag 28 juni begint met Parkpop Downtown in de binnenstad van Den Haag. Op de zaterdag vindt Parkpop Saturday Night plaats.

De rest van de line-up wordt later bekendgemaakt.