Spice Girl Melanie C raakt koffers kwijt op Schiphol

„Een ramp! Een aantal showkostuums is kwijtgeraakt op Schiphol en route naar Stockholm. Kan iemand mij helpen? We hebben drie Pride-shows deze week”, twittert de zangeres. Aan de tweet voegde ze een huilende emoticon toe.

Mel C reist met Scandinavian Airlines, die inmiddels heeft gereageerd op haar smeekbede. De luchtvaartmaatschappij biedt haar excuses aan en raadt de zangeres aan om een melding te maken op Schiphol.

Met het verdwijnen van haar bagage sluit Mel C haar tijd in Nederland niet zo goed af. De Spice Girl trad maandag nog op in onze hoofdstad. „Waanzinnige tijd gehad in Amsterdam. Het voelde fantastisch om na bijna twintig jaar weer op het podium van Paradiso te staan”, twitterde ze die dag.