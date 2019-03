Donald Trump noemt zaak-Smollett beschamend

Het is niet de eerste keer dat Trump zich mengt in de zaak. Hij eiste eerder genoegdoening van Smollett, omdat de acteur had verklaard dat zijn aanvallers iets schreeuwden over „MAGA country”, een verwijzing naar Trumps slogan ’Make America Great Again’. Daaruit kon worden opgemaakt dat Smollett door Trump-aanhangers zou zijn belaagd.

„Hoe zit het met MAGA en de tientallen miljoenen mensen die je hebt geschoffeerd met je racistische en gevaarlijke opmerkingen?”, wilde Trump eerder deze maand van Smollett weten. Hij stelde zijn vraag toen ook via zijn favoriete medium, Twitter.

Smollett werd in januari belaagd door twee mannen. De acteur zei dat hij slachtoffer was geworden van anti-lhbt-geweld, maar de politie geloofde dat niet. Die stelde dat Smollett de mishandeling in scène had gezet om zijn carrière een boost te geven. Dinsdag werden alle zestien aanklachten die tegen de Empire-acteur liepen ingetrokken, in ruil voor een werkstraf van twee dagen en de 10.000 dollar die de 36-jarige eerder als borg had betaald.