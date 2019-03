’DNA op t-shirt matchte met dat van R. Kelly’

Lanita Carter is een van de vier vrouwen van wie de beschuldigingen leidden tot R. Kelly’s arrestatie in februari. „Ik ben seksueel misbruikt door hem en ik moet daarmee leven. Ik probeer de restanten van mijn leven elke dag opnieuw weer op te pakken”, vertelt ze aan CBS. „Het is zwaar, maar ik weet dat ik er doorheen kom. Ik schaam me niet meer voor mijn verleden.”

Het misbruik waarover ze vertelt zou vijftien jaar geleden hebben plaatsgevonden. Carter was toen 24 jaar oud en twee jaar zijn ’vaste haarvlechter’. De zanger zou haar gedwongen hebben tot orale seks voordat hij zelf verderging en in haar gezicht zou zijn klaargekomen. Een t-shirt heeft ze als bewijs ingediend en de aanklagers vertelden dat er inderdaad DNA van R. Kelly op was gevonden.

’Mijn waarheid’

De reden dat ze haar verhaal vertelt, is dat ze hoopt dat het haar helpt verder te gaan met haar leven. „Het nieuws over hem bracht me meteen weer terug naar hetgeen ik al die jaren onder het tapijt had geveegd. Maar dat doe ik nu niet meer. Mensen kunnen over mij praten. Ze kunnen het vreselijk vinden wat ik zeg over hun favoriete zanger. Maar dit is mijn leven, mijn waarheid. Als ik morgen zou sterven, dan weet ik dat ik de waarheid heb verteld.”

„Dat is al moeilijk als het niet om een beroemdheid gaat. Maar nog tien keer moeilijker als dat wel zo is. ” Ze refereert aan het nieuws in 2003, toen de eerste geruchten over misbruik door R. Kelly naar buiten kwamen. „Ik zat in de bus en hoorde mensen daarover zeggen: ’Ze moeten R. Kelly met rust laten’. En ik kon niet voor mezelf opkomen.”

De R&B-zanger werd in februari gearresteerd om tien aanklachten van ’verzwarend crimineel seksueel misbruik’, een klacht die ernstiger is dan ’crimineel seksueel misbruik’ en geldt wanneer het misbruik plaats vindt onder verzwarende omstandigheden. Bijvoorbeeld als het slachtoffer jonger is dan 18 jaar of als er bedreiging of fysiek geweld gebruikt wordt.