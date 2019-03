Lil’ Kim maakt eerste plaat in 14 jaar

Lil’ Kim, die eigenlijk Denise Jones heet, deelde verder weinig details over haar nieuwe werk. Eerder zei de rapper wel in een interview dat de plaat een mix wordt van haar oude geluid en een nieuwe sound. „Dingen veranderen en ik wil mijn fans een beetje geven van wat ik al heb gedaan en een beetje van iets nieuws.”

De 44-jarige rapper, bekend van hits als Lady Marmalade en How Many Licks?, kwam in 2005 met haar laatste studioplaat The Naked Truth. In de tussentijd zat Kim echter niet stil en maakte ze verschillende mixtapes. In 2016 kwam de laatste uit.