Miniserie over Salt-N-Pepa in de maak

Volgens Rolling Stone vertelt de serie het verhaal vanaf de tijd waarin Cheryl en Sandra elkaar leerden kennen tijdens hun studie verpleging begin jaren 80. De twee maakten al wat muziek voordat ze dj Deidra Roper, beter bekend als Spinderella, binnenhaalden en een plaat maakten. Salt-N-Pepa was een van de eerste rapgroepen die alleen uit vrouwen bestond.

In 1987 scoorde het trio een internationale monsterhit met Push It. Later deden ook nummers als Let’s Talk About Sex, Shoop en Whatta Man, een samenwerking met En Vogue, het erg goed.