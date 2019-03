’Voor Scientology-leden is Tom Cruise god’

De leden van de kerk zouden Tom Cruise als een soort god beschouwen. Scientology-criticus en voormalig lid Leah Remini zegt daarover: „Hij is meteen tweede in rang, na hun leider David Miscavige - de redder van de vrije wereld.” Scientologisten zouden duizenden kaartjes gekocht hebben toen zijn franchise-films Mission Impossible en Jack Reacher uitkwamen. Een ex-lid zegt daarover: „Hij was een god in de lagere rangen. Zonder dollen: elke keer als er een film van hem uitkwam, kochten zo’n 500 tot 2500 mensen van ons een kaartje. Dat zou bijdragen aan het commerciële succes.”

Cruise zou 9 maart front row gezien zijn bij de viering van de meest heilige dag van de Scientology-kalender, de verjaardag van oprichter L. Ron Hubbard op 13 maart volgens journalist Tony Ortega, die daartoe een foto van het publiek sterk inzoomde. Onlangs kwam ook Cruises dochter Isabella (26) in de publiciteit: zij heeft net een training afgerond waarmee ze een hogere positie in de kerk heeft gekregen.