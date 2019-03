’Adele werkt aan nieuw album’

Adele probeerde fotografen te slim af te zijn door ’onherkenbaar’ in zwarte regenjas, legging en met zonnebril snel naar binnen te vluchten, maar werd toch op de gevoelige plaat vastgelegd. Verschillende Amerikaanse media delen het kiekje.

Al langer wordt gefluisterd dat de 30-jarige bezig is met de opvolger van 25 uit 2015. De zangeres zou van plan zijn haar vierde plaat rond de kerst uit te brengen. Het zou het eerste album worden dat niet is vernoemd naar haar leeftijd. De zangeres zei eerder dat ze ’gelooft in trilogieën’. „De volgende heet gewoon Adele.”

Adele houdt zelf de lippen stijf op elkaar en heeft nog niet bevestigd dat ze inderdaad werkt aan een nieuw album.