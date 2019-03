Britten stomverbaasd: geen BAFTA-nominatie Richard Madden

Op Twitter beklagen veel mensen zich over het feit dat Madden is genegeerd. „Hoe kan het dat Richard Madden een Golden Globe en een National Television Award heeft gewonnen en werd genomineerd voor een Critic’s Choice en jullie nu allemaal liggen te slapen?”, vraagt iemand zich af. Hugh Grant, Benedict Cumberbatch, Chance Perdomo en Lucian Msamati werden donderdag wel genomineerd in de categorie beste acteur.

In Bodyguard speelt Madden een aan PTSS-lijdende Britse oorlogsveteraan die beveiliger wordt van een minister, gespeeld door Keeley Hawes. Zij is wel genomineerd in de categorie beste actrice. De BBC-serie Bodyguard is in Nederland op Netflix te zien.

De BAFTA TV Awards, de belangrijkste Britse televisieprijzen, worden op 12 mei uitgereikt in Londen.