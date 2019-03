Ellie Lust gaat opnieuw op patrouille

Ellie gaat onder meer inwoners van het Canadese Churchill bewaken tegen rondtrekkende ijsberen, ze gaat in Buenos Aires helpen bij de voetbalwedstrijd tussen rivalen River Plate en Boca Juniors en doet invallen bij leden van de gevaarlijkste bende van El Salvador.

Behalve in Canada, Argentinië en El Salvador draait Ellie ook mee met het politiekorps van Zuid-Korea. De jeugdpolitie spoort hier jongeren op die roken, wat illegaal is voor de minderjarigen daar. In Jordanië bezoekt ze het grote vluchtelingenkamp Zaatari en ziet hoe de politie daar te werk gaat. In Georgië gaat Ellie op ski’s om zo samen met de plaatselijke politie de sneeuwpistes veilig te houden.

Ellie Lust moest om haar tv-werk vorig najaar gedwongen vertrekken bij de politie. Zelf was ze het daar niet mee eens en vertelde ze dat het veel impact heeft gehad op haar gezondheid.