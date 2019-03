Fan brengt portemonnee Kaley Cuoco terug

De ’crime-scene’ was Sharky’s, een Mexicaans grillrestaurant in een voorstad van Los Angeles. „Ik werd echt hysterisch”, zegt Kaley in haar Story. „Ik wist niet meer waar die was en ik bedacht waar ik allemaal was geweest en besefte toen ’Oh mijn God, ik heb ’m daar achtergelaten en nu is-ie weg!’ Ik huilde, ik was zo overstuur. Dus toen belde ik Sharky’s en daar had iemand ’m ingeleverd.”

Natuurlijk was de actrice dolblij toen ze haar portemonnee weer bij het restaurant kon ophalen. Een oplettende fan had ’m daar ingeleverd en Penny op een briefje geschreven, verwijzend naar de naam van Kaley’s personage in de sitcom.

„Wie dat ook was, dankjewel! Ik wou dat ik je had ontmoet, ik had je al mijn geld uit m’n portemonnee gegeven, of wat er ook nog in zat. Ik was zo dankbaar dat er iemand zo lief en zo eerlijk was, ik zal dat nooit vergeten”, aldus een dankbare Kaley.