Nieuwe komedie-horrorserie van Frost en Pegg op Amazon

„Nick en ik zijn dolblij dat Truth Seekers is terechtgekomen bij Amazon”, laat Pegg weten aan Variety. „We kijk ernaar uit om nauw met hen samen te werken en iets bijzonders te creëren.” Ook Frost is erg blij met de overeenkomst. „Het was een genoegen om dit idiote project over een paranormale samenzwering tot stand te zien komen.”

Truth Seekers gaat over twee ghost hunters die gezamenlijk allerlei paranormale plekken in Groot-Brittannië bezoeken. Ze gaan langs bij kerken waar het spookt, bezoeken verlaten ziekenhuizen en nemen een kijkje in ondergrondse bunkers. Langzaam maar zeker ontdekken de twee een samenzwering die het voortbestaan van de mensheid bedreigt.

De serie zal bestaan uit acht afleveringen van een halfuur. Wanneer Truth Seekers moet uitkomen, is nog onbekend.