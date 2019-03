Ariana Grande is klaar met promotiewerk

Ⓒ Evan Agostini/Invision/AP

Ariana Grande heeft geen zin meer om de wereld over te reizen en mensen aan te sporen haar platen te kopen. „Ik werd zo moe van die promotietournees en ik verloor altijd mijn stem en wist nooit in welke stad ik was als ik wakker werd”, zegt Ariana in haar Instagram Stories. „Het was zoveel.”