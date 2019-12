Beatrice annuleert verlovingsfeest

Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi zouden hun verloving op 18 december vieren in het luxe restaurant Chiltern Firehouse in Londen, maar de dochter van prins Andrew zou nu besloten hebben dat dit feest niet door kan gaan. Mail on Sunday meldt dat Beatrice haar verlovingsfeest heeft geannuleerd uit angst dat er te veel fotografen zullen zijn die haar vader maar wat graag op de gevoelige plaat willen vastleggen.

De gekozen locatie zou volgens vrienden bovendien veel te luxe zijn gezien de huidige omstandigheden. Het koppel zou volgens de krant wel een nieuwe verlovingsfeest organiseren,waarvan zij alle details geheim willen houden, zodat Andrew stiekem aan kan sluiten.

Beatrice en Edoardo verloofden zich in september, maar hebben nog altijd geen trouwdatum bekend gemaakt.