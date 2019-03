Tom Holkenborg lanceert eigen muziekopleiding

Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Tom Holkenborg heeft donderdag in Los Angeles de SCORE Academy gelanceerd. De Nederlander heeft in samenwerking met de American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) een opleiding ontwikkeld voor jonge muzikale talenten. De componist gaat de studenten van de SCORE Academy zelf begeleiden en klaarstomen tot „een nieuwe generatie filmcomponisten die klaar zijn voor de hoge eisen die Hollywood aan ze stelt.”