Roxeanne Hazes onthult huidige gewicht

En dat is 86 kilo. Een gewicht waar Roxeanne zelf nog niet blij mee is, zo blijkt. „Fit? Nee, daar wil ik zeker iets aan doen. Moet straks ook weer het podium op voor een lange tijd.” Toch heeft de zangeres nu andere prioriteiten in haar leven, namelijk zoontje Fender. „Ik ben bevallen van een gezond kind, dus die nummertjes op een weegschaal, fok dat!”

Naar eigen zeggen heeft Rox tijdens de zwangerschap voor twee gegeten. En die zwangerschapskilo’s blijken er nu iets lastiger af te gaan dan gedacht. „Ik dacht dat ik weer snel mijn oude lichaam terug zou krijgen. Mijn eigen sokken aandoen is nog steeds slopend werk.”

Eerder liet ze al weten tijdens de zwangerschap dertig kilo aangekomen te zijn.