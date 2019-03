Snollebollekes stuiterend richting uitverkocht GelreDome

Snollebollekes voorman Rob Kemps weet hoe je een feestje moet bouwen. En het publiek gaat dan maar al te graag helemaal los. Ⓒ Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Het hoeft niet altijd mooi of knap te zijn in de popmuziek. Soms is ongenuanceerd hakken, beuken, springen de sleutel tot succes. Zie Snollebollekes, de Brabantse feestact die vrijdag en zaterdag aantreedt in een twee maal stijf uitverkocht GelreDome.