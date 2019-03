Sylvie Meis: 'Het gaat hartstikke goed tussen mij en Bart'

Sylvie presenteerde donderdag in Hamburg haar nieuwe zonnebrillencollectie. De kleine diva bekijkt het leven zelf momenteel ook door een roze bril, zo laat ze weten aan RTL Boulevard. „Het gaat hartstikke goed tussen mij en Bart. Die zin zegt alles toch? En m’n lach ook.”

Dat de presentatrice gevolgd wordt door de paparazzi en eigenlijk altijd in de spotlights staat, deert de filmproducer niet. „Dat is natuurlijk soms een vreemde situatie als je met iemand een relatie hebt die zo vaak gefotografeerd wordt of vaak een mening over is of over geschreven wordt. Maar hij werkt ook zelf in de media, hij weet hoe dat gaat.”

Sylvie onthulde in november met de 29-jarige Bart aan het daten te zijn. De twee leerden elkaar kennen op de set van de film Misfit.