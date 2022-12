’Stephen ’tWitch’ Boss liet zelfmoordbrief achter’

In het briefje zou Boss refereren aan problemen waar hij in het verleden mee kampte. Het is echter onduidelijk wat er precies op papier staat en waar de dj en danser naar verwees.

Afgelopen maandag werd het lichaam van de 40-jarige Boss, bekend als danser en dj van The Ellen DeGeneres Show, gevonden in een motel in Los Angeles. Hij zou zichzelf van het leven hebben beroofd. Boss laat een vrouw en drie kinderen achter.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.