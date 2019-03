Overleden Don Rickles nog te horen in Toy Story 4

Rickles had al getekend voor de vierde Toy Story-film, maar mocht de opnames helaas niet meer meemaken. De familie van de (stem)acteur vroeg Disney daarom of er een manier was om hem alsnog in de film mee te laten doen, vertelt Cooley. „We gingen door iets van, poeh, 25 jaar aan ongebruikt materiaal voor Toy Story 1, 2 en 3, de pretparken, de ijsshows, de videogames... alles wat hij ooit heeft opgenomen voor Mr. Potato Head. En het is gelukt”, vertelt Cooley. „Ik ben zo vereerd dat de familie ons dat heeft gevraagd en ik ben erg vereerd dat hij in de film zit. Niemand kan hem vervangen.”

Toy Story 4 gaat op 26 juni in première.