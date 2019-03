Matthew McConaughey rookt per ongeluk echte joint op set

„Ik kwam die avond opdagen en wist welke scène ik moest doen, dus ik liep naar de gozer die verantwoordelijk was voor de rekwisieten en ik zei: luister, ik heb mijn neppe oreganojoints nodig”, blikt Matthew terug op de opnames. „Dus we zijn bezig met het opnemen van de scène en de opname duurde acht minuten - een lange opname als een joint over en weer gaat en je gewoon keihard aan het blowen bent. De scène gaat door en achteraf had ik het gevoel van: man, ik weet niet zeker of dat wel een rekwisiet was.”

Matthew wist gelijk wie verantwoordelijk was voor de wisseltruc. „En Snoop zegt: dat was geen neppe wiet, dat was Snoop-wiet. Ik zei: oké man, riemen vast, want hier gaan we.” De rest van de avond was er geen land meer te bezeilen met de acteur. „Ik sprak geen woord Engels meer. Jij zei dat ik heel veel aan het rappen was”, zegt Matthew, kijkend naar de rapper. „Je rapte dertien uur onafgebroken”, antwoordt hij.

Het avontuur zorgde niet voor een gebrouilleerde relatie. De twee werden dikke vrienden tijdens The Beach Bum, die deze week in première ging. „Ik denk dat Matthew en ik voor elkaar bestemd zijn”, zegt Snoop zelfs. „Het heeft zo moeten zijn.”