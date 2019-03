Temptation Island-verleidster Lizzy afgewezen voor K3

Op Instagram heeft Lizzy een filmpje van zichzelf geplaatst waarin te zien is dat ze het nummer Filmster van K3 zingt. Daarbij schrijft ze: „Wist je dat .... ik me ooit had ingeschreven voor K3 zoekt K3? Ik was er toen niet door dus heb me dan maar ingeschreven voor Temptation Island haha.”

Aan de bijbehorende sexy danspasjes is wel af te leiden waarom Gert Verhulst K3 niet geschikt vond voor Lizzy en waarom Temptation Island wellicht beter bij haar past...