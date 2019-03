Johan Vlemmix bedreigt Patricia Paay: ’Ik heb nog meer seksvideo’s’

Hij claimt namelijk seksvideo’s van de presentatrice te hebben, die „erger zijn dan de plasseksvideo” en die nog niet zijn uitgelekt. Dat meldt hij aan Shownieuws. „Die rechtszaak ga ik hoe dan ook winnen, er komen meer dingen uit het doosje, laat ik het zo zeggen.” Paay is niet gediend van de opmerkingen van Vlemmix. „Ik wil niets meer over Vlemmix weten of horen. Move on Mr. Vlemmix!”

Vlemmix verloor de rechtszaak en moest tweeduizend euro plus de proceskosten betalen. Hij ging echter in hoger beroep. De Brabander wil van het hoger beroep afzien als Patricia bij hem komt eten en dat ze elkaar dan de hand schudden, zo laat hij weten. Zij heeft dat aanbod afgewezen.