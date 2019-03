Hierom belandde Paris Jackson op de Eerste Hulp

„Het werd een wilde avond en Paris was een beetje de weg kwijt. Ze zei dat ze zich gesneden had met een keukenmes. Haar vrienden probeerden de bloedingen te stelpen, maar dat lukte niet en daarom belden ze het alarmnummer”, aldus een bron aan Daily Mail.

In het ziekenhuis was de Jackson-telg vervolgens nogal van het padje en dus wilden de dokters haar eigenlijk drie dagen houden, maar haar vrienden beloofden om haar op te laten nemen in een afkickkliniek. „Maar Paris gelooft dat het goed met haar goed en dat ze dat niet nodig heeft. Ze is bijna 21 en dus het is haar beslissing.”

Paris ontkent tot nu toe stellig dat ze een einde aan haar leven wilde maken. Ook de mensen om haar heen denken dat het een ongeluk was. „Ze denken allemaal dat dit gewoon Paris is, die een beetje te hard gefeest heeft. Ze waren bezorgd toen ze al dat bloed zagen, ook omdat ze in het verleden wel een poging gedaan heeft, maar ze geloven nu dat het geen zelfmoordpoging was.”

TMZ meldde eerder dat de documentaire Finding Neverland de reden zou zijn voor de vermeende zelfmoordpoging. Haar vader Michael Jackson wordt daarin beschuldigd van kindermisbruik. „Natuurlijk is ze boos over deze beschuldigingen, maar ze is daardoor niet suïcidaal.”