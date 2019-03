Queen nodigt Nederlandse tributeband uit

Het is niet de enige verrassing waar de band mee wordt verblijd. Crazy Little Things treedt volgende maand op Paaspop op. Zanger Marijn Geluk kan zijn geluk niet op. „Het is echt ongelooflijk dat we worden gevraagd. We bestaan net twee jaar en mogen nu al op Paaspop spelen. Het is bizar.”

De band toert op dit moment door heel Nederland. „We hebben al veel festivals gedaan en vorige week speelden we nog in een volle Q Factory in Amsterdam. Maar dit hadden we niet durven dromen”, aldus Marijn.