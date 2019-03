Hommage aan Michel Legrand in Concertgebouw

De drie artiesten worden bijgestaan door het 90-koppige Philips Symfonie Orkest en het Nederlands Concertkoor. Tijdens de avond zullen alle hoogtepunten van het oeuvre van Legrand uitgelicht worden. Speciaal voor deze avond heeft Bob Zimmerman de arrangementen geschreven.

De componist overleed eind januari. Een van zijn bekendste werken is de muziek voor Les Parapluies de Cherbourg (1964) met de jonge Catherine Deneuve. De filmmusical kreeg de Gouden Palm op het Festival van Cannes en werd genomineerd voor vijf Oscars. Voor de filmsong The Windmills of Your Mind uit de speelfilm The Thomas Crown Affair (1968) met in de hoofdrollen Steve McQueen en Faye Dunaway, en de soundtracks van Summer '42 (1971) en Yentl (1984) met Barbra Streisand, won de Fransman een Oscar.