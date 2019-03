Cara Delevingne had moeite met geaardheid

„Disney-prinsessen vallen allemaal op mannen”, zegt ze. „Dat is hoe het is en ik ga geen prinses zijn als ik niet gewoon kan doen wat ik wil. De realiteit is dat we allemaal heel fluïde zijn”, aldus Cara, die zegt dat ze op personen valt in plaats van gender.

De persoon waarop ze dan valt, in dit geval Pretty Little Liars-actrice Ashley Benson, kan wel veel van Cara verwachten op het gebied van de liefde. „Ik ben erg goed in het geven van liefde en minder goed in het ontvangen ervan. Dat is ook zo in bed”, verklapt ze. „Ik vind het lastig om genot en liefde en dat soort dingen te ontvangen dus ik houd ervan om te geven.”