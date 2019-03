Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Als er iemand een entree weet te maken is het DIANA ROSS! In een gigantische wolk van oranje zijde, compleet met bijpassende oorbellen, arriveerde de iconische zangeres in haar eentje – er paste niemand meer bij in de Rolls Royce! - op het feestje ter ere van haar 75e verjaardag.