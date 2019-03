Nicolas Cage is huwelijk na vier dagen zat

Nicolas en Erika trouwden afgelopen zaterdag in het geheim. Volgens rechtbankpapieren die Entertainment Tonight in handen heeft, diende de acteur woensdag het verzoek in voor een nietigverklaring van het huwelijk. Hij heeft daarbij aangegeven dat als dat niet mogelijk is, hij een scheiding in gang wil zetten.

Het is niet de eerste keer dat de acteur het getrouwde leven niet lang volhoudt. In 2002 vroeg hij na drie maanden huwelijk een scheiding aan van Lisa Marie Presley. Daarvoor was hij zes jaar getrouwd met Patricia Arquette. Ook zijn derde huwelijk duurde een stuk langer: met Alice Kim hield Nicolas het twaalf jaar vol.