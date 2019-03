Nicolas Cage na vier dagen weer gescheiden

De 55-jarige acteur heeft een rechter gevraagd het huwelijk nietig te verklaren.

Het stel trouwde afgelopen weekend in het geheim in Las Vegas. Entertainment Tonight heeft gezien dat er bij de rechtbank echtscheidingspapieren zijn ingediend. Nicolas wil een ’nietigverklaring’ van het huwelijk.

Cage is zo’n beetje een seriële scheider. In 2002 scheidde hij al na drie maanden van Lisa Marie Presley. Patricia Arquette was zes jaar lang zijn vrouw. Het derde huwelijk, met Alice Kim, hield twaalf jaar stand.