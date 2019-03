Britse band en manager sterven bij ongeluk

Stephen Fitzpatrick (24) en Audun Laading (25) waren samen met manager Trevor Engelbrektson onderweg in een tourbus naar een optreden dat ze zouden geven in Santa Ana. De tourbus zou ingereden zijn op een pick-up truck die op de verkeerde kant van de weg reed. Er kwam nog iemand om het leven. Omdat beide voertuigen in brand vlogen, had de politie in eerste instantie moeite de lichamen te identificeren.

De band was bezig aan een tournee van 19 concerten door Noord-Amerika. Eerder deze maand trad het duo uit Liverpool op op festival SXSW.

Het label van Her’s maakte het nieuws donderdag bekend op social media. „Onze harten zijn gebroken. Ze waren een van Engelands meest geliefde aanstormende bands. Als mensen waren ze warm, aardig en hilarisch. Zeggen dat ze hecht waren, is nog te weinig om hun vriendschap te omschrijven, die prachtig was om te zien: ze hielden van elkaar als broers. Onze gedachten zijn bij de families van Stephen, Audun en Trevor in deze extreem moeilijke tijd.”

Brit Stephen en Noor Audun leerden elkaar kennen tijdens hun studie in Noorwegen. In 2018 kwam hun debuutalbum Invitation To Her’s uit. De band gaf afgelopen jaar een aantal concerten in Nederland, onder meer tijdens Indiestadt in Paradiso afgelopen september.