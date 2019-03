Verloren aflevering Bassie en Adriaan op YouTube

Het enige wat ervan is overgebleven is een kopie op videoband. „De kwaliteit is helaas niet goed genoeg om uit te brengen op dvd”, vertelt Aad van Toor. „Gelukkig kunnen we nu via ons YouTube-kanaal de aflevering toch aan iedereen laten zien. Het gaat om een unicum.”

Met het plaatsen van de aflevering vieren Bas (83) en Aad (76) van Toor dat zij 100.000 abonnees en meer dan 70 miljoen views hebben behaald op hun eigen YouTube-kanaal. Dagelijks worden de video’s van het duo nog duizenden keren bekeken. Het aantal views groeit maandelijks zelfs met ruim 3 miljoen hits. Ook op iTunes en Spotify wordt nog massaal geluisterd naar de liedjes van het tweetal. „Bassie en Adriaan en hun waanzinnig populaire series en liedjes zijn nog steeds actueel. We zijn iedere keer weer blij verrast over het enthousiasme en hoe het duo nog leeft bij iedereen”, zegt manager Sjef Scholte.

Expositie

Hij is dan ook bezig met een vaste expositie voor het duo. „Na het geweldige succes van de tentoonstelling in 2017, zijn we nu in gesprek met museum Vlaardingen om daar mogelijk in 2020 iets permanent op te zetten” Eerder behaalde het tweetal met een tijdelijke expositie in Theater Flamingo in Vlaardingen veel succes. De tentoonstelling toonde honderden attributen uit het acrobaten- en televisieverleden van de beroemde clown en acrobaat. Over de invulling van de vaste expositie kan Scholte nog niets zeggen. Binnenkort vinden hier gesprekken over plaats.

Bas en Aad van Toor braken in de jaren zestig door als acrobatenduo The Crocksons en reisden de hele wereld over met hun stoelenact. Vervolgens ging ze als Bassie & Adriaan verder.

De twee waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, waaronder De Plaaggeest, De Diamant en Het Geheim van de Sleutel. Onlangs kwam er een grote box uit met alles wat Bas en Aad van Toor ooit voor televisie hebben gemaakt.