Films Warner Bros. na 2021 wel exclusief in bioscoop

Warner maakte onlangs bekend dat het alle films die voor 2021 gepland stonden in de VS gelijktijdig in de bioscoop en op HBO Max uitbrengt. Buiten Amerika is die streamingservice niet beschikbaar en komen de films, waaronder Dune, Matrix 4, Godzilla vs. Kong en The Suicide Squad, exclusief in de bioscoop uit waar deze open zijn.

Alhoewel de filmstudio bij de bekendmaking van dat nieuws benadrukte dat het om een tijdelijke regel gaat in verband met de bioscoopsluitingen tijdens de coronacrisis, zorgde de beslissing in de afgelopen weken voor veel discussie over de toekomst van bioscoopfilms. De vrees bij veel bioscoopliefhebbers is dat steeds meer studio’s ervoor zullen kiezen hun titels uit te brengen op streamingplatforms.

Toch liet Warner Bros. volgens Deadline woensdag weten dat de drie films waarvoor het premièredata aankondigde, in eerste instantie uitsluitend in de bioscoop te zien zijn. Het gaat om Mad Max-prequel Furiosa, die in juni van 2023 uitkomt, Coyote vs. Acme (juli 2023) en de musical The Color Purple (december 2023).