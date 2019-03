Amy: ’In mijn hoofd haal ik aardbeiengebakjes voor je’

De zusjes Amy, Shelley en Lisa delen emotionele berichten. Ze beschrijven het enorme gemis en de herinneringen aan hun moeder Isolde. Lisa: „Er komt geen foto meer van je bij, dat kan niet meer, het is nu zoeken door de verzameling aan herinneringen die ik als films & foto’s in mijn hoofd heb. Welke zal ik vandaag eens 1000x voor mezelf afspelen... hopende dat ik er voor een seconde in kan verdwijnen en de realiteit niet onder ogen hoef te komen... eentje waarin we je verjaardag vieren.”

Ook Shelley ’zou er alles voor over hebben’ om haar ’lieve, mooie mamma’op deze dag ’extra te overladen met kusjes en knuffels’. „Je vond altijd dat ouder worden niet iets was om tegenop te zien maar iets waar je ongelooflijk dankbaar voor moest zijn. Helaas zijn jou de jaren niet meer gegeven. En hoe dankbaar ik ook ben voor iedere dag, het is er altijd 1 teveel, zonder jou.”

Amy noemt het gemis onbeschrijflijk. „Op zo’n dag als vandaag is het toch een extra steek in het hart. In mijn hoofd haal ik aardbeiengebakjes voor je, zet ik Disney-films op en blaas een feesttoeter in je gezicht zodat je lacht van oor tot oor. (naast de ontelbare knuffels en kusjes natuurlijk). Ik ga vandaag iets doen wat jij het allerliefste deed en dat is dansen. Met jou in mijn hart en een onzichtbaar feesthoedje op blaas ik een extra kusje naar boven.”

Isolde Vol overleed op 12 juli 2017 op 48-jarige leeftijd aan een zeldzame vorm van botkanker. Het was het jaar dat Og3ne voor Nederland uitkwam op het Eurovisie Songfestival in Kiev. Tot hun verrassing kon Isolde de finale in mei daar nog bijwonen. Zij vormde de inspiratiebron voor hun nummer Lights and Shadows.

Na haar overlijden vond de vader van de zusjes Ricardo Vol nieuwe liefde bij Janine Aartsen. Toch blijft Isolde altijd zijn grote liefde, schrijft hij op Instagram bij een foto van haar. „Vandaag zou je 50 geworden zijn. In de tijd dat ik deze foto van je maakte, dachten we dat je met zo’n leeftijd op de helft van je leven zou zitten. Zo onbezorgd en positief stonden we er altijd in en hadden we nooit kunnen bedenken hoe anders het zou zijn, vandaag. Jouw geboortedag. Ik mis je, heel erg. Maar voor altijd mijn grote liefde.”

Na haar overlijden