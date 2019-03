Paul de Leeuw wil met nieuwe RTL-show vooral verbinden

„Volgens mij zijn er heel veel mensen in Nederland die even geen behoefte meer hebben aan politieke discussies en standpunten, maar die vooral met z’n allen een gezellig avondje samen willen hebben. De nadruk ligt op met z’n állen.”

De Leeuw heeft ook geprobeerd de samenstelling van zijn redactie zeer divers te krijgen. „In de zaal en de redactie zit alles: man, vrouw, alle kleuren, gezindten en geaardheden. Ik wil vooral beklemtonen hoe goed we het hier met z’n allen in Nederland eigenlijk hebben.”

Die boodschap is overigens niet per se nieuw in het oeuvre van De Leeuw, stelt hij. Een van zijn grootste hits had hij in 1992 met het lied Vlieg met me mee naar de regenboog. „De regenboog staat daar óók voor”, stelt de oud-NPO-coryfee. „Verscheidenheid, hoop, verbinding. Een brug tussen leven en dood.”

De eerste aflevering van Paul pakt uit is zaterdagavond te zien bij RTL.