We zien de echte billen van Duncan Laurence

Die ontboezeming deed hij vrijdagochtend op NPO Radio 2 in het programma van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. Een luisteraar stelde Laurence de prangende vraag. „Ja, het zijn echt mijn billen”, lachte Laurence. De zanger ontweek de vervolgvraag hoe hij zijn achterwerk zo goed ’in shape’ weet te houden.

De blote billen van Duncan werden de afgelopen dagen veel besproken in de internationale media. De zanger heeft eerder al gemeld dat hij tijdens zijn optreden niet met ontbloot achterwerk te zien zal zijn.

’Schijtnummer’

Duncan zei verder op NPO Radio 2 het niet erg te vinden dat sommige mensen zijn lied Arcade ook een ’schijtnummer’ vinden. „Er zijn altijd mensen die het een minder nummer vinden”, stelde hij. „Dat mag en dat moet ook. Dat hoort bij het Songfestival. Verschillende meningen hebben, hoort ook bij muziek, en bij het leven.”

Er zijn mensen die zeggen dat Laurence wellicht kan winnen. „Maar als je in een competitie als deze de tweede, derde of vierde plek haalt, is dat ook al heel erg goed”, tempert de zanger zelf deze verwachtingen.