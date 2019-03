Jay-Z krijgt ere-award van NAACP

Die onderscheiding ging eerder naar onder meer Spike Lee, Muhammad Ali en Venus en Serena Williams. „De President’s Awards is een eer die we geven aan een individu die zich op buitengewone wijze heeft ingezet voor onze gemeenschap”, aldus de NAACP donderdag in een persbericht.

Tijdens de ceremonie zaterdag worden ook prijzen uitgereikt in categorieën voor films, televisie en literatuur. Opvallende genomineerde is Jussie Smollett, die kans maakt op de award voor beste bijrol voor zijn werk in dramaserie Empire. De acteur werd eerder deze maand aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte over een mishandeling. Dinsdag werden alle zestien aanklachten ingetrokken.