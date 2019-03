'Tom Hanks speelt Colonel Parker in Elvis-biopic'

Parker, die in Breda werd geboren als Andreas Cornelis van Kuijk, ontdekte Elvis toen de zanger nog geen 18 jaar was. Hij wist hem al snel aan een platencontract te helpen en stuurde alle andere agenten en vertegenwoordigers van de zanger de laan uit om in zijn eentje het management van Elvis te regelen. In die jaren hield hij geheim dat hij Nederlander was en illegaal in Amerika. Omdat Colonel Parker de VS om die reden niet kon verlaten, trad Elvis ook nooit in het buitenland op.

Het is zeker niet de eerste keer dat Hanks een echt persoon speelt in een film. Hij was eerder te zien als astronaut Jim Lovell in Apollo 13, als Washington Post-hoofdredacteur Ben Bradlee in The Post, piloot Chesley Sullenberger in Sully, Kapitein Richard Phillips in Captain Phillips, Walt Disney in Saving Mr. Banks, en later dit jaar als kindertelevisiester Mister Rogers in biopic A Beautiful Day in the Neighborhood.

Wie Elvis gaat spelen in de nog titelloze film van Luhrmann, is nog niet bekend.