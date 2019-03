Keith Duffy in ziekenhuis tijdens tour Boyzone

„Keith werd ziek voor ons optreden hier in Bangkok vanavond”, liet de band donderdag weten via social media. „Op advies van een lokaal medisch team is hij opgenomen in het ziekenhuis. Ons maatje komt er zo snel mogelijk weer bovenop. Ondertussen bedanken we jullie voor jullie geweldige steun.”

De vier leden van Boyzone startten eind januari met het vierde deel van hun Thank You And Goodnight-afscheidstournee, dat plaatsvindt in Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. Eerder deze week traden ze op in Hong Kong, donderdag grapte Keith nog op social media dat de avondjes uit daar de bandleden zwaar waren gevallen. Het optreden in Bangkok is donderdag doorgegaan zonder Keith. De volgende show staat voor zaterdag gepland in het Australische Perth.