Jelka van Houten en Victoria Koblenko doen mee aan Drunk History

In het programma, dat begint op 15 april, vertellen de BN’ers wekelijks in beschonken toestand een historisch verhaal uit de Nederlandse geschiedenis. Rob Kamphues vertelt, onder het genot van een borreltje, over de Leidse gifmengster. Jelka van Houten neemt, met een slok op, het verhaal van de gijzeling in Enspijk uit 1973 voor haar rekening.

Jelka: „Ik vond het een beetje vreemd om een soort van doelbewust te drinken, terwijl iedereen om je heen nuchter blijft, maar ik vond het verhaal heel geestig om te vertellen. Geschiedenis verhalen beklijven bij mij wel slecht. Ik ben met een herkansing voor geschiedenis geslaagd.”

Nagespeeld door bekende acteurs

Victoria Koblenko vertelt tipsy het historische verhaal van de Greet Hofmans-affaire. Victoria: „Ik ben altijd wel in voor een totale out of the box-ervaring en dat is Drunk History bij uitstek. Ik kende het verhaal van de Greet Hofmans-affaire wel, maar niet zo gedetailleerd als toen ik me ging inlezen. Want ja, je denkt dat de extra voorbereiding je gaat helpen om de details goed te onthouden, voor wanneer je onder invloed een belangrijke geschiedkundige les gaat vertellen. Guess again... Vooral het moment waarop ik de crew stuk zag gaan om mijn verhaal, was een priceless ervaring voor mij!”

De verhalen van de BN’ers worden nagespeeld door bekende acteurs. In de aflevering over de Greet Hofmans-affaire maakt Carly Wijs haar opwachting in de rol van koningin Juliana, Cas Jansen speelt de rol van prins Bernhard. Frieda Pittoors speelt de rol van de genezeres. Serge-Henri Valcke is in deze aflevering te zien als premier Drees.